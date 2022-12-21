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    Hayatını kaybeden Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda aslen nereliydi, kaç yaşındaydı?

    Daha önce öldüğü hakkında iddialar ortaya atılan oyuncu Pakize Suda, bugün hayata gözlerini yumdu. Peki hayatını kaybeden Pakize Suda kimdir, neden öldü?
    • 21.12.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 14:53
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    Hayatını kaybeden Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda aslen nereliydi, kaç yaşındaydı?

    "Pakize Suda öldü mü?" sorusu sık sık sorgulanıyor. Uzunca bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden ve Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu ve köşe yazarı, sağlık sıkıntılarıyla gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu hakkında 'Vefat etti' haberleri gündeme gelmişti. Pakize Suda bugün hayata gözlerini yumdu. Peki Pakize Suda kimdir?

    Pakize Suda kimdir?

    23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu Pakize Suda; oyuncu, kitap ve köşe yazarıdır. 70 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Ünlü isim Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır.

    Hayatını kaybeden Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda aslen nereliydi, kaç yaşındaydı? #1

    Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik isminde kitapları bulunmaktadır. Pakize Suda aynı zamanda Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk isimli programlarda da sunuculuk görevi almıştır.


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