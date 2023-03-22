Hayatta kalan son karakter! Tatlı Cadı'nın minik Tabitha'sına bir bakın... "Kim der 58 yaşında" 60'ların popüler sitcom'u Bewitched'ın (Tatlı Cadı) Tabitha Stephens'i Erin Murphy'nin son hali yıllara meydan okuyor. Güzelliğine güzellik katan ünlü aktör, sevenlerinden beğeni topluyor.

İngilizcesi "Bewitched", Türkçe adıyla "Tatlı Cadı" olarak izlediğimiz sitcom dizisi, 1960'lı yıllara damga vurdu.

Türkiye'de ilk olarak TRT 1'de yayınlanmış ve yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gördü.

Dizinin Başrollerini Dick York, Elizabeth Montgomery ve Agnes Moorehead paylaştı.

Bir ölümlü ile bir cadının komik hikayesinin anlatıldığı Tatlı Cadı, yayınlandığı dönem olan 1964 ile 1972 yılları arasında büyük kitleleri ekrana bağlayarak efektleri ile büyülemiş bir dizi oldu.

Oyuncu kadrosu hafızalara kazınan diziden hayatta kalan yalnızca 2 oyuncu kaldı.

Tatlı Cadı'nın Tabitha'sı

Tatlı Cadı dizisinde ailenin küçük kızı Tabitha rolünü oynayan Erin Murph ve aynı rolü paylaştığı ikiz kardeşi Diane...

Sarı bukleleri ve mavi gözleriyle tanınan Tabitha Erin Murph, 2 yaşından 8 yaşına kadar dizide yer aldı.

Birkaç kanalda reality şov da sunan Murphy, yıllar sonra bir kabare şovunda ortaya çıktı.

58 yaşındaki ünlü aktörün, güzelliğiyle yıllara meydan okuduğu görüldü.