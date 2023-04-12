Haymatlos ne demek? Vatansız aile Müge Anlı'da yürekleri dağladı! Onlar aslında yoklar... Müge Anlı'ya katılan hayalet ailenin hikayesi duyanları şoke ediyor. Haymatlos olarak anılan 36 kişilik ailenin ne bir kimliği ne de bir kaydı bulunuyor. Yaşadığı sıkıntıları ekrana taşıyan aile fertleri, yardım istiyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yine yürekleri dağlayan ve enteresan bir hikaye ile gündemde.

Müge Anlı'ya annesini aramak için başvuran Çoban Şevket'in hikayesi çorap söküğü gibi açıldı.

18 yıldır kimliksiz yaşadığı öğrenilen Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı.

"Haymatlos" olduğu öğrenilen Şevket ve ailesi akabindeki açıklamalarla daha da şaşırttı.

Bu kapsamda hem Haymatlos nedir merak ediliyor, hem de Şevket'in ailesinin durumu araştırılıyor.

Hayalet gibi yaşayan, kimliksiz ve yurtsuz Haymatlos ailesini anlatıyoruz!

Haymatlos ne demek?

Haymatlos kavramı, II. Dünya savaşı sonrasında, Almanya ile Türkiye arasında gelişen diplomatik etkileşim sonucu, Almancadan Türkçeye aktarılan alıntı bir kelimedir.

Haymatlos, vatansızlık, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terimdir.

Vatansız statüsü olan kişiler haymatlos olarak bilinir. Ayrıca vatandaşlık bağını kaybedenler bu bağı tekrar kazanamaz.

Müge Anlı Haymatlos ailesi

Programa katılan Şevket, annesini ararken aynı aileden bulunan fertlerin de olaya dahil oldu.

Kimliksiz oldukları öğrenilen 36 kişilik ailenin dedesi Galip Bey, babasının kendisini sevmediğini kimlik çıkartmadığını o yüzden tüm ailesinin böyle kaldığını anlattı.

Gözyaşları içinde yardım isteyen Galip Bey'in anlattıkları şaşkınlık yarattı.

İddiaya göre, babası Galip Bey'i diğer çocuklarından ayırmış ve normalde Cimbil olan soyismi yerine Gül soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydettirmiş. Öyle ki, aslında Galip Gül diye nüfusta birisi bulunmuyor. Hal böyle olunca ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alınıyor.

Ne kimlikleri var, ne yurtları

Aslen Osmaniyeli olan Galip Bey ve ailesi, yurtsuz ve kimliksiz olduklarından ne hastaneye gidebiliyor, ne ev kiralayabiliyor, ne işe girebiliyor.

Üstüne bir de Galip Gül'ün kızları hep amca oğullarıyla evleniyor. Kadınların kimlikleri olmayınca resmi nikah da olmuyor.. Bu yüzden bu evliliklerden doğanların da kimliği bulunmuyor.

Müge Anlı'dan müjde

Perişan olan aile, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Galip Gül'ün erkek kardeşinin oğlu Ömer Cimbil yayına katıldı ve "Galip Gül benim öz amcamdır. Babam ile birlikte amcamları kurtarmak için DNA testi vereceğiz." dedi.

Müge Anlı kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.

Yapılan açıklamaya göre ailenin vatandaşlık başvuruları alınacak.