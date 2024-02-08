Hayranları şoka uğradı! Turabi, Survivor'dan neden ayrıldı? İşte yanıtı... Survivor'ın sevilen isimlerinden Turabi'nin yarışmadan ayrılması gündeme oturdu. İşte Turabi'nin yarışmadan ayrılma nedeni...

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Survivor'ın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Turabi Çamkıran Survivor All Star 2024'e veda etti.

Hem performansıyla hem de girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiren Turabi'nin Survivor'a veda etmesi hayranlarını üzdü.

Son bölümlerde yarışmalara katılmayan Turabi'nin neden oynamadığı merak edilirken Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklama ile Turabi'nin kararını duyurdu.

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Turabi'nin Survivor'a veda ettiğini açıkladı.

Sağlık sorunlarından dolayı ayrıldı

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.