Hayranları şoke oldu! Kırmızı Oda ekibi kırıldı, 14 kişi birden…

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dizi setinde 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken çekimlere ara verilebileceği iddia edildi.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, bu akşam 48. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi, usta oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinden kötü bir haber geldi. 48. bölüm öncesinde yaşanan bu gelişme, herkesi şoka uğrattı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük bir ilgiyle takip edilen dizide koronavirüs şoku yaşandı. Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönettiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı ancak daha sonra yapılan ikinci testin negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan setteki vaka sayısının 14'ü bulduğu da gelen bilgiler arasında.

ÇEKİMLERE ARA VERİLEBİLİR

Dizi ekibinde koronavirüse yakalananlarla temaslı olanların gözetim altında tutularak takip edildiği ifade edilirken, sayının artması halinde dizinin çekimlerine ara verilmesi de gündeme gelebilir.