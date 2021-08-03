Hayranları takipte! Esra Erol'da ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hayranları takipte! Esra Erol'da ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol'da programını severek takip edenler, yeni sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Esra Erol hayranları, "Esra Erol'da ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

ATV'de yayınlanan ve Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da programı, 25 Haziran'da sezon finali verdi.

Sezon finalinin ardından Esra Erol ailesi ile tatile çıkarken, programı yakından takip edenler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Vatandaşlar, "Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan televizyon programı Esra Erol'da, 25 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı.

Ünlü sunucu Esra Erol Instagram’dan yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

Sevilen program Esra Erol’da’nın yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Fakat geçmiş senelerde eylül ayında başlaması sebebiyle yeni sezonun yine eylülde başlayacağı konuşuluyor.