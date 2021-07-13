Hayranları topa tutmuştu! Farah Zeynep Abdullah'dan Masumlar Apartmanı itirafı... Ayrılık nedenini anlattı

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, ayrılığıyla sevenlerini üzmüştü. Abdullah, diziden ayrılmasının gerçek sebebini ilk kez anlattı. İşte nedeni..

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz ay sezon finali yaparak ekran macerasına kısa süreliğine ara verdi.

Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, dizinin sezon finali bölümünde ölerek diziye veda etmişti.

Diziden ani bir şekilde ayrılması nedeniyle sevenlerini bir hayli üzen Abdullah, projeyi yarım bıraktığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Başarılı oyuncu, Ayşe Arman'a verdiği röportajda diziden neden ayrıldığıyla ilgili ilk kez konuştu. Peki Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? İşte açıklaması...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Ayşe Arman'a içini döktü.

Diziden neden ayrıldığını ve ayrılık haberinin gündem olmasının ardından gelen yorumları da paylaşan oyuncu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

''KORKUNÇ MÜSİLAJ SORUNUMUZ BU KADAR KONUŞULMADI''

Farah Zeynep Abdullah sözlerine şöyle başladı:

''Aslında, bir karakterin hikayede sonunun gelmesinin neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim!

Benim kariyerimle ilgili bir karar olabilir, senaryosal bir karar olabilir… Bu konuda üzerime gelinmesini hayretler içinde takip ettim.

Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı!''





"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Diziye dair düşündüklerini de anlatan Abdullah, uzun çekim saatlerinden bahsederek, "Bölüm başına 2,5 saat olan, 37 bölümlük bir sezondan bahsediyoruz. Teknik olarak çok bilinen, dünyaca ünlü bir dizi süresiyle kıyaslarsak, 8 sene sürmüş Game of Thrones'un toplam süresinden, 20 saat daha fazla süren bir dizi çektik. Oturup hiç aralıksız bir şekilde Masumlar Apartmanı'nın 1 sezonunu izlemek isteyen birinin, neredeyse 3 gün 20 saatini televizyon başında geçirmesi gerekiyor. Düşün, Games of Thrones'un toplam 8 sezonu, 3 gün 16 dakika sürüyor.'' ifadelerini kullandı.

"ALLAH BELANI VERSİN! MAHVETTİN DİZİYİ!"

''Beddua falan içeren yorumlar okudum. Neymiş? Diziden ayrılıyormuşum! Ayıp geliyor ya bu bana! Fikrini beyan etmek, "Ya aşk olsun neden ayrıldın? Üzüldük" veya "Kızdık" demek tamam da hayatı, seyircinin elinde olan bir robotmuşum gibi, "Allah belanı versin! Mahvettin diziyi!" yorumları çok fena… Sonuçta isteyerek içinde olduğum, severek oynadığım bir proje oldu benim için."





GERÇEK SEBEBİNİ İTİRAF ETTİ

Farah Zeynep Abdullah Ayşe Arman'ın, "Benim gibi fanatik bir 'İnci'ciyi rahatlat… İkna et… Diziden ayrılmak istemenin gerçek sebebini anlat" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Valla, kimseyi ikna edemem veya rahatlatamam! Benim ilk başta çok heyecanlandığım hikayede, aslında İnci, kitaptaki psikiyatrist gibi konumlandırılmıştı. Dizinin finalinde de Safiye'yi evden çıkartacak olan İnci'ydi. Fakat tabii ki dizi süreleri, hikayelerin açılımı derken, yolda, bazı şeyler değişmek durumunda kaldı.





''İNCİ'NİN FİNALİ HÜZÜNLÜ AMA GÜZEL OLDU''

İyileşsin istediğimiz karakterler, kendi aşk hikayelerinde iyileşme yoluna girdiler. İlk bölümde asla apartmandan dışarı adım atamayan Safiye, Naci için tren istasyonuna bile gitti. .

Hatta, sezon finalinde, eldivensiz dışarı çıkacak kadar duvarlarını yıktı. İnci, kendini Han’a adamış, yaralarının başkalarının yarasını iyileştirmekle düzeleceğini umut eden, sabırla bunun için uğraşan bir kız haline geldi. İnci’nin finali, benim ilk heyecanlandığımdan farklı, hüzünlü ama bence güzel oldu.''





"ŞOKE EDİCİ BİR GELİŞME OLMADI KİMSE İÇİN"

Ayrılık kararını bir anda almadığını da ifade eden oyuncu, "Başlamadan önce, zaten bir sezon oynayabileceğim konusu konuşulmuştu. Emrivaki bir durum veya şoke edici bir gelişme olmadı kimse için." dedi.