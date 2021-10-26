Hayranlarına müjde! Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş bomba projeyle dönüyor

Son olarak ''Arıza'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, yeni sezonda iddialı bir dizi ile anlaştı. Sarıtaş, Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un yeni projesinde başrole hayat verecek.

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi Arıza'da hayat verdiği Ali Rıza karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yeni sezondaki projesi sabırsızlıkla bekleniyor.

Hayranları Sarıtaş'ın yeni projesinin olup olmayacağını merak ederken beklenen haber geldi.

Yeni sezon için bomba bir dizi ile anlaşma yapan ünlü oyuncu, yine iddialı bir yapımla hayranlarının karşısına çıkacak.

ÇUKUR'UN SENARİSTİNDEN BOMBA PROJE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, Ay Yapım için yeni bir dizi yazmaya başladı.

Yine güçlü ve etkileyici bir aile hikâyesi yazan başarılı senaristin projesinin yönetmeni Çağrı Bayrak olruekn dizi için FOX TV ile görüşmelerin yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

TOLGA SARITAŞ BAŞROLDE

Dizinin başrolü için de yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşmaya varıldığı da iddia edildi.

Tolga Sarıtaş, ''Arıza'' dizisinin final yapmasının ardından başrolü Engin Akyürek ile paylaştığı ''Yolun Açık Olsun'' adlı sinema filminin çekimlerine katılmıştı.