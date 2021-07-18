Hayranlarına müjde! Elçin Sangu ekranlara dönüyor... Sevilen dizide rol alacak!

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteriyle kariyerinde zirve yapan Elçin Sangu'nun, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yer alacağı iddia edildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Defne karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Elçin Sangu hakkında hayranlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

Sangu'nun usta yapımcı Fatih Aksoy'un Levent'teki şirketinden çıkarken görüntülenmesi kafaların karışmasına neden oldu.

Yasak Elma ve Sadakatsiz dizilerinin yapım şirketi olan Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy ile bir araya gelen başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun, yeni bir projede oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Görüşmeden çıkarken görüntülenen Sangu, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara kısaca yanıt verdi.

Sangu, ''Daha yeni konuştuk. Henüz bir karara varmadık.'' demesi yeni bir dizinin müjdesi olarak lanse edildi.

YASAK ELMA'DA BAŞROL OYNAYACAK İDDİASI

Kulislerden gelen bilgilere göre ise Elçin Sangu'nun, sezon finali yapan ve birçok oyuncunun veda ettiği yapımlar arasında yer alan Yasak Elma dizisinde başrol olarak yer alacağı iddia ediliyor.

Ancak Sangu'nun hangi karaktere hayat vereceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.