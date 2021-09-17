Hayranlarına müjde! Erdal Beşikçioğlu sürpriz projeyle dönüyor... Rolü çok konuşulacak

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi ile milyonların beğenisini kazanan Erdal Beşikçioğlu, bomba bir projeyle ekranlara dönüyor. Beşikçioğlu, ''Bergen'' filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

'Acıların Kadını' olarak anılan, önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen arabesk sanatçısı Bergen'in hayatı film oluyor.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmde Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı.

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu projede Bergen'i, Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

BERGEN'İN EŞİ HALİS SERBEST ROLÜNDE

Bergen'in sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olarak ele alınacağı Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu.

Son olarak Star TV'de yayınlanan ve 8. bölümüyle final yapan ''Kağıt Ev'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, Bergen filminin kadrosuna katıldı.

Beşikçioğlu, projede, Bergen'in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı.

Oynadığı her projede adından söz ettirmeyi başaran başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu rolüne, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek çalışıyor.