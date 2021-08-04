Hayranlarına müjde! İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Hayranlarına müjde! İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Şarkıcı Sıla ile olaylı şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Ahmet Kural, gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırdı. İki yıldır aşk yaşayan çiftten hayranlarını sevindirecek bomba bir haber geldi.

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Ahmet Kural, önceki ilişkilerine kıyasla Çağla Gizem Çelik ile devam eden birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Ancak ikili, sosyal medya hesabından aşk pozlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

NİKAH MASASINA OTURACAK

Geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Kıbrıs'ta alan çiftten son olarak müjdeli haber geldi.

Kural'ın, iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

EVİNİ TADİLATA SOKTU

Çiftin, evlilik kararının ardından Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata soktuğu öğrenildi.

Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen Ahmet Kural, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı.