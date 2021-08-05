Hayranlarını heyecanlandıran haber! Elçin Sangu geri dönüşe hazırlanıyor

Kiralık Aşk dizisi ile kariyerindeki zirveyi yakalayan Elçin Sangu, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Sangu'nun dönmeye hazırlandığı proje ise merakla bekleniyor.

Barış Arduç’la birlikte rol aldığı Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Elçin Sangu, uzun süredir herhangi bir projede yer almadı. Ancak Sangu’nun bir süredir bir projede yer alacağı söylentileri hayranlarını sevindirdi.

Ekranlara dönmeyi planlayan Elçin Sangu'nun yeni projesi merak konusu oldu.

Oyunculuğa ilk adımını Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide canlandırdığı Jale karakteriyle adım atan Elçin Sangu, Sen de Gitme, Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi ile Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol aldıktan sonra Kiralık Aşk dizisinde yer aldı.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Çarpışma adlı dizide yer alan Sangu, kısa sürede ekranlara veda etti.

Peki Elçin Sangu ne zaman geri dönecek? İşte yeni projesine dair iddialar...

"YALANCI VE MUMLARI" İLE ADI ANILIYOR

Sangu’dan güzel bir haber geçen hafta gündeme düştü. Buna göre Elçin Sangu, Yalancı ve Mumları dizisi için Med Yapım’la görüşüyor.

Mistresses (Metresler) isimli yabancı dizinin uyarlaması olan Yalancı ve Mumları için şimdiye kadar anlaşılan isimler çok etkileyici oyuncular olarak dikkat çekiyor. Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar ile anlaşmalar yapıldı.

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan dizinin dört kadının hikayesini anlatıyor. 30’lu yaşlarındaki dört kadının hayatlarını ve karmaşık ilişkilerini konu alan dizinin orijinali 12018 yılında Güney Kore’de yayınlanmıştı.