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    Hayranlarını şaşırtan karar! Sevilen dizinin ekran macerası sona erdi

    Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun ekran macerası sona erdi. ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisinin veda tarihi de belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 15:05
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    Hayranlarını şaşırtan karar! Sevilen dizinin ekran macerası sona erdi

    Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte eski diziler birer birer ekranlara dönmeye başladı. Mevcutta devam eden dizilerin yanına bir de dev bütçeli yeni diziler de eklenince reyting rekabeti iyice kızıştı.

    Bunun akabinde televizyon ekranlarında, tutunamayan diziler için yaprak dökümü başladı ve final haberleri peş peşe geldi.

    BAHT OYUNU FİNAL YAPIYOR

    Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve oldukça sevilen projeler arasında yer alan Baht Oyunu'nun reytingleri, yeni yayın döneminde dev bütçeli dizilerin yarışa katılmasıyla düştü.

    Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Baht Oyunu dizisi, final yapan projeler kervanına katıldı.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’i buluşturan Kanal D'nin ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisinin ekran macerası 17. bölümde son erecek.

    Dizinin iki başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in sette başlayan samimiyetleri de aşka dönüşmüştü.

    Hayranlarını şaşırtan karar! Sevilen dizinin ekran macerası sona erdi #1

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