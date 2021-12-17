Hayrete düşeceksiniz! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleği bakın neymiş

Kırmızı Oda'da Sekreter Tuna karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in oyuncu olmadan önceki mesleği ortaya çıktı. Şahin'in ender rastlanan kariyerini duyunca çok şaşıracaksınız...

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Başrolünde Doktor Manolya Hanım rolüyle Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve konuk oyuncuları ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde en çok merak edilen isimlerden biri de Gülçin Kültür Şahin...

Dizide Sekrete Tuna rolüyle izleyici karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in ender rastlanan kariyeri, gerçekten hayret verici....

ÖDÜLLÜ OYUNCU ÇIKTI

Yakın zamanda başrolünde Öykü Karayel'in yer aldığı ''Bir Başkadır'' adlı Netflix dizisinde rol alan Gülçin Kültür Şahin, ödüllü oyuncu çıktı.

Kırmızı Oda dizisindeki güleryüzlü ve sempatik rolüyle izleyiciyi kendine bağlayan Şahin'in aynı zamanda ender rastlanan bir kariyer hikayesi var.

Gülçin Kültür Şahin'in akademisyenlikten memurluğa, oradan da oyunculuğa uzanan renkli kariyeri hayerete düşürdü.

İSTİFA EDİP OYUNCU OLDU

Gülçin Kültür Şahin, ODTÜ'de 3 yıl akademisyen olarak çalıştı. Ancak daha sonra buradan ayrılıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı.

Zamanla memurluğun kendisine göre olmadığı kararına varan Şahin, mesleğinden istifa edip oyunculuğa yöneldi.

KIRMIZI ODA'NIN TUNA'SI GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN KİMDİR?

10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gülçin Kültür Şahin, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde hem yüksek lisans yapmış hem de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2012 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başlaryan Şahin, bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır.

2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başlayan ünlü oyuncu, 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev almıştır.

2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştır.

2018 yılında ''Adım Feuerbach'' adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol almıştır.

Yine aynı yıl yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı Kelebekler filmindeki "Hatice" rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmayı başarmıştır.

Ödüllü oyuncu Gülçin Kültür Şahin, oyunculuğun yanı sıra 2017 yılından beri Milliyet Kitap'ta kitap tanıtımı üzerine yazılar yazmaktadır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kumbara

Çatlak

Yedinci Koğuştaki Mucize

Sibel

Kelebekler

ROL ALDIĞI DİZİLER

Gülperi

Bir Başkadır

Kırmızı Oda

ÖDÜLLERİ V ADAYLIKLARI