Hayretler olsun! Sevmek Zamanı'nın Firuze'si Deniz Işın'ın eski mesleği bakın neymiş...

Sevmek Zamanı dizisinde Firuze karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın'ın oyuncu olmadan önceki mesleği ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyerinden önce reklamlarda rol alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Deniz Işın, kısa zamanda şöhreti yakaladı.

İlk olarak 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alan Deniz Işın, yeteneğini konuşturmayı başardı.

2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer alan ve ardından Atiye'de rol alan Deniz Işın asıl çıkışını Masumiyet dizisinde yakaladı.

İrem karakterine hayat veren Deniz Işın, adını geniş kitlelere duyurdu ve akabinde Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı oldu.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Deniz Işın, ATV'nin yaz dizisi Sevmek Zamanı'nda Firuze karakteriyle ekranlara geri dönüyor.

30 yaşındaki oyuncu performansı ve güzelliği ile göz doldururken, hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.

Asıl mesleği şaşırttı

2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul'da oyunculuk eğitimi alan Deniz Işın, aslında mezun olduğu bölümün mesleğini yapmıyor.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Deniz Işın, daha sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamlamış ve İstanbul'a taşınmıştır.

Hayallerinin peşinden koşan Deniz Işın, şimdilerde oyunculuğu ile beğeni topluyor.