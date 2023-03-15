"Hayrına sunuyor" Öykü Serter'in Kısmetse Olur maaşı gündem oldu! Sunuculuk kariyerine Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması ile devam eden Öykü Serter'in kazancı merak konusu oldu. Serter'in bu yarışmadan oldukça cüzi bir ödeme aldığı iddia edildi.

Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok fenomen yarışmayı sunan Öykü Serter, şimdilerde Kısmetse Olur'u sunuyor. Ünlü sunucu Öykü Serter, haftanın 6 günü YouTube'da yayın yapıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra, güzelliği ve dikkat çeken fiziği ile öne çıkan ünlü sunucunun maaşı ortaya çıktı. Öykü Serter, program öncesinde herkesin para kazanırken kendisinin neden evde oturduğunu düşünerek sunmaya karar verdiğini ifade etmişti. Maaşı öğrenildi 47 yaşındaki tecrübeli sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan aldığı ücret gündem oldu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre, Serter yarışmadan haftalık 10 bin lira kazanıyor ve bir ay içerisinde 40 bin lira kazanıyor.