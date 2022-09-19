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Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu

Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu

Fotoğraf çektirmek istediği orangutanın önce sarılıp sonra öpmeye başladığı kadın turist ile olan videosu, sosyal medyada viral oldu.