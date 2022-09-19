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    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu

    Fotoğraf çektirmek istediği orangutanın önce sarılıp sonra öpmeye başladığı kadın turist ile olan videosu, sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:41
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    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu

    Bir hayvanat bahçesindeki orangutan ile kadın turistin komik anları sosyal medyada gündem yarattı.

    Misafirlerin hayvanlarla yakınlaşması için oluşturulan alandaki salıncağa oturan kadın, orangutanın samimi hareketleriyle karşılaştı.

    Önce sarıldı, sonra öptü

    İlk olarak kadın turistin omuzuna elini atan orangutan, bir süre sonra öpmeye başladı.

    Turistin elini öpen orangutan, ardından da poz verdi.

    Yaşanan anlar sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.

    İşte o anlar...

    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu ViDEO

    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu #1

    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu #2

    Hayvanat bahçesindeki orangutan, kadın turisti öpücüğe boğdu #3


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