Hazal Çağlar'dan iç ısıtan pozlar! Gönül Dağı seyircisi mest oldu..."Esmer güzeli" Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyadaki güzelliğiyle dikkat çekti. İzleyicilerin merceğinde olan genç oyuncu, pozlarıyla beğeni topladı.

Aile Hükümeti dizisi ile ekran macerasına başlayan Hazal Çağlar, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parlamaya devam ediyor.

Rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile uyum yakalayan Çağlar, 2 sezonu başarıyla geçirdi.

Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını geniş bir kitleye duyurdu.

1995 doğumlu Hazal Çağlar'ın Instagram paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor.

Hazal Çağlar'ın güzelliği

Esmer güzeli genç oyuncu, günlük hayatından sık sık fotoğraf ekliyor. Birbirinden güzel karelere özellikle Gönül Dağı izleyicilerinden beğeni ve yorum eksik olmuyor.

Sesi de kendisi kadar beğenilen Hazal Çağlar, yeteneğiyle de göz kamaştırıyor.

İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın pozları...