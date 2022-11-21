Ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın Dubai tatilinde verdiği çöl pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazal Çağlar Dubai'de tatil yapıyor. Hazal Çağlar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun tatil pozlarını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor. Dubai'de çöl pozu veren güzel oyuncunun bu pozları takipçilerinin beğenisini kazandı.

26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından bol bol paylaşım yapan Hazal Çağlar'ın 278 bin takipçisi bulunuyor.

Hazal Çağlar'ın çöl pozlarına takipçileri "Eskiden kartpostalın önünde çekilen resimler gibi olmuş", "Hazal çağlar güzelliği diye bir gerçek var maşallah Allah nazardan korusun inşallah" ve "Çölde çiçek açar mı demeyin alın size örneği" gibi övgü dolu yorumlarda bulundular.

İşte genç oyuncunun çöl pozları..