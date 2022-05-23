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    • Hazal Çağlar'ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! 'Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın'

    Hazal Çağlar'ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! 'Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın'

    Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, cesur kareleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile olay olan Çağlar, dizidekinden farklı bir görüntü çiziyor.
    • 23.05.2022 - 13:38
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    Hazal Çağlar'ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! 'Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın'

    9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veriyor.

    Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

    İlk defa Aile Hükümeti projesi ile seyirci karşısına çıkan güzel isim, hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıkmayı başardı.

    Asuman'ın hayat dair verdiği mücadelesi, bağlamasına olan sevgisi ve Ramazan'dan vazgeçmeyişini ustalıkla yansıtan Hazal Çağlar, övgü dolu mesajlar alıyor.

    Neşet Ertaş türkülerini güzel sesiyle seyirciyle buluşturan Hazal Çağlar, sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

    Hem dizi setinden hem de özel hayatından paylaştığı anlarla gündem olan Hazal Çağlar, cesur kareleri ile hayranlarını şaşırtıyor.

    Hazal Çağlar'ın dizide oynadığı karaktere yorum yapan hayranları, "Bu haline alışamadık" demekten kendisini alamıyor.

    Hazal Çağlar'ın cesur karesi akıl aldı

    Sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur kareleri ile gündem olan Hazal Çağlar, hayranlarından hem eleştiri hem de beğeni alıyor.

    Bazıları Çağlar'ın dizideki halini daha güzel bulurken, bazıları ise her haline hayran olduklarını söylüyor.

    Hayranlarının dediklerini dikkate alan ancak fotoğraf paylaşmaya ara vermeyen Çağlar, güzelliğine güzellik katıyor.

    Hazal Çağlar ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın #1

    Hazal Çağlar ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın #2

    Hazal Çağlar ın kalça frikiki olay oldu, gören yorum butonuna çöktü! Dizideki Asuman ölmüş, toprak atın #3


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