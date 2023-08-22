Hazal Filiz Küçükköse ayna karşısında fiziğini sergiledi, ortalık yıkıldı! "Kusursuz" Geçtiğimiz hafta final yapan Üvey Anne dizisinde Serap karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

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Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz hafta final yapan Üvey Anne dizisinde rol aldı.

Kötü karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınan Küçükköse, bu kez Serap karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse, sahip olduğu yetenekleriyle gönüllerde taht kurdu.

Oyuncunun etkileyici performansı kadar özel hayatı da merak konusu.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı içeriklerle takipçilerinin ilgisini çeken Hazal Filiz Küçükköse’den iddialı bir poz daha geldi.

Ayna pozu olay oldu

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, son olarak ayna karşısında verdiği iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İşte o kare…

Küçükköse'nin kariyeri, ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan "Beni Affet"le başladı.

Bu dönemdeki başarısı onu daha büyük projelere taşıdı ve "Kara Sevda", "Bir Peri Masalı" gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı.