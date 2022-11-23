Hazal Filiz Küçükköse mini taytını giydi, bir oturdu bir kalktı! 'Eserin adı güzellik'

Hazal Filiz Küçükköse mini taytını giydi, bir oturdu bir kalktı! 'Eserin adı güzellik'

Bir Peri Masalı dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, deniz manzaralı cesur kareleriyle sosyal medyayı çalkaladı.

Ankara'da büyüyen Hazal Filiz Küçükköse, eğitimi esnasında özel oyunculuk dersleri alarak kariyer rotasını çizdi.

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, asıl çıkışını Kara Sevda dizisindeki Zeynep karakteriyle yakaladı.

Şimdilerde Star TV ekranlarından Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Küçükköse, sosyal medyada oldukça aktif.

1988 doğumlu ve bir ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, yoğun set temposunun arasında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Pozlarına beğeni yağdı

Doğal hali ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse, cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

Fiziği ve güzelliği ile Instagram'ı şenlendiren Hazal Filiz Küçükköse, mini taytı ve büstiyeriyle poz verdi.

3 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya beğeni yorumlar da yağmur gibi yağdı.

İşte o pozlar...