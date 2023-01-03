Hazal Filiz Küçükköse'den Instagram'ı coşturan pozlar: Göğüs dekoltesine yorum yağdı!

Kara Sevda dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile gönüllere taht kuran Hazal Filiz Küçükköse, 2022 yılını birbirinden cesur pozlarını yayınlayarak kapattı.

9 Şubat 1988 yılında Mersin'de dünyaya gözlerini açan Hazal Filiz Küçükköse, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuduktan sonra bıraktı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde eğitimi halen daha devam eden oyuncu, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.

Bu dizi sayesinde tanınan ve gönüllere taht kuran Hazal Filiz Küçükköse, fenomen dizi Deniz Yıldızı ile sektöre adım attı.

2020 ve 2022 yıllarında yer aldığı projelerde yüzü gülmeyen ve ekranlardan erken ayrılan Küçükköse, sosyal medyanın ise gözdesi.

Güzelliği ve başarılı performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu, yılbaşını birbirinden özel pozlarla karşıladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleri ile beğeni toplayan Hazal Filiz Küçükköse, hayranlarını adeta mest etti.

Hazal Filiz Küçükköse'nin şovu

Güzle ve başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 2022 yılını birbirinden güzel kareleriyle kapattı. Sosyal medya üzerinden birden fazla fototoğraf yayınlayan Küçükköse, "All mood" notunu düştü.

Küçükköse'nin bu fotoğrafına hayranları övgüler ve emojiler yağdırdı. Bazıları ise artık ekrana dönmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Son olarak Bir Peri Masalı'nda yer alan ancak dizisinin erken final vermesi sonucu şaşıran oyuncunun ne zaman yeniden bir dizide boy göstereceği bilinmiyor.