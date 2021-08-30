Hazal Kaya bambaşka biri oldu! Yeni saç stilini görenlerin gözü eski Hazal'ı aradı..

Hazal Kaya bambaşka biri oldu! Yeni saç stilini görenlerin gözü eski Hazal'ı aradı..

Bir dizi projesi için imajını değiştiren Hazal Kaya, görenleri şaşırttı. Son halini sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, tatile gidememekten dert yandı.

Oyuncu Ali Atay ile evlenen ve ilk çocuğu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Oğlu Fikret Ali'yi büyüten Kaya, Netflix için hazırlanan Pera Palas'ta başrole seçildi.

Oyuncu bu rol için çekimleri tamamlarken, yeni bir dizi projesini için tarzını değiştrdi.

Kaya yeni rolü için değiştirdiği saç rengi ile Instagram'dan bir fotoğraf yayınladı.

Ancak Kaya'yı görenler tanımakta zorluk çekerken, eski halinin ise daha iyi olduğuna yönelik yorumlar yapıldı.

İŞTE YENİ HAZAL..

Medyapım’ın Oasis dizisinde rol almaya hazırlanan Hazal Kaya, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Hazal Kaya fotoğrafını, "Sizce ben 'Çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp bütün kış yatacağım!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?” notuyla yayınladı.

Oyuncunun hayranları, Kaya'yı tanımakta güçlük çekti.