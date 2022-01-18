Hazal Kaya çok uğraşmış ama... Oğlu Fikret Ali'ye hamileyken bakın ne denemiş!

Hazal Kaya çok uğraşmış ama... Oğlu Fikret Ali'ye hamileyken bakın ne denemiş!

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan ve Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Kaya, oğlunun kendisine benzemesini çok istediğini itiraf etti.

Geçtiğimiz hafta Benden Ne Olur filmiyle beyaz perdeye dönen oyuncu Hazal Kaya, performansı ile beğeni topladı.

Misafir dizisi ile ekranlara FOX TV'de dönen ancak istediği başarıyı elde edemeyen Kaya, filmi ile adından söz ettirdi.

Oğlu Fikret Ali'nin doğumunun ardından yeniden sahalara dönen Hazal Kaya, Show TV’de yayınlanan Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Her fırsatta eşine ne kadar aşık olduğunu dile getiren ve oğlundan bahseden Hazal Kaya, samimi açıklamalar yaptı.

Anneliği ve oğluna dair açıklamalar yapan Kaya, Fikret Ali'nin kendisine benzemesi için çok uğraştığını söyledi.

"FİKRET ALİ BANA BENZESİN DİYE..."

Oğlu Fikret Ali’nin babası Ali Atay’a olan benzerliği çok konuşulan Hazal Kaya, “Doğum öncesi bebeğim bana benzesin diye ilk tekmelerinde kendi fotoğrafımı alıp baktığımı hatırlıyorum.

Buna rağmen Fikret Ali babasının aynısı. Babası gibi yakışıklı olduğu için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÇOCUK AÇIKLAMASI

İkinci kez anne olmayı çok istediğini de dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, “Kızım bana benzeyecek. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama çok istiyorum ikinci bebeği.” dedi.