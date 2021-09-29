Hazal Kaya itirafları ile gündem oldu: Arada intihar ediyorum!

Hazal Kaya itirafları ile gündem oldu: Arada intihar ediyorum!

Hazal Kaya katıldığı bir programda dikkati çeken açıklamalar yaptı. Kaya şeker hastası olduğunu söyleyerek, "Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Arada intihar ediyorum bu şekilde" dedi.

Güzel oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile olan evliliğini bir erkek bebekle taçlandırdı.

Fikret Ali adında bir oğlu olan Kaya, şu sıralar değiştirdiği saç rengi ile gündeme geliyor.

FOX ekranlarında yeni bir diziye başlamaya hazırlanan Hazal Kaya, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in programına konuk oldu.

Amel Defteri ve Instagram Sorgusu bölümlerinde hayatına dair açıklamalar yapan Kaya, herkesi şaşırttı.

Eşi ve hastalığına değinen oyuncu, "Arada intihar ediyorum" sözleri ile program sunucularını ve hayranlarını şoke etti.

HAZAL KAYA'DAN BOMBA İTİRAFLAR

Hazal Kaya, ınstagram Sorgusu'nda eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu söyledi.

"Ali'nin o kadar az fotoğrafı var ki" diyen Kaya, "Set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. Ali'nin güzel fotoğrafı var mı, yollasanıza bana diye istiyorum onlardan" şeklinde konuştu.

"ARADA İNTİHAR EDİYORUM"

Yemeği çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, "Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde." dedi.