İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve kızının adını Leyla koyacağını duyuran Hazal Kaya, katıldığı bir düğünde güzelliği ile görenlerin beğenisini kazandı.

1 Ekim 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Hazal Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performan Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukken keman ve bale derslerine alan Hazal Kaya, ilkokul dönemlerinde tiyatro yapmaya başladı.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinin 46. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan Kaya, burada Pelin'e hayat verdi.

2007 yılındayken Enis Arıkan ile birlikte Genco dizisinde oynayan Kaya, asıl çıkışını Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteri ile yaptı.

Nihal karakteri ile adı kitlelere yayılan Hazal Kaya, akabinde Adını Feriha Koydum dizisinde yer aldı ve ününü ikiye katladı.

Başarılı projelerine peş peşe devam eden ve dijitale de yönelen genç isim, uzun süredir aşk yaşadığı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturdu.

Ali Atay'dan Fikret Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren ve geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Kaya, dün gece katıldığı düğünde dikkatleri üzerine çekti.

Pembe elbisesi ile herkesi kendisine hayran bırakan Kaya'nın karnının iyice büyüdüğü gözlemlendi.

İkinci kez anne olmaya ve kızına Leyla adını vermeye hazırlanan Kaya, minisiyle mankenlere taş çıkarttı.

Hazal Kaya'dan mini elbiseli şov

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle başka bir davette poz vermiş ve Kaya'nın bu pozuna takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Kaya, bu kez başka bir düğüne katılarak mini elbiseli pozunu sevenleriyle paylaştı.

Ünlü ismin "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.