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- Hazal Kaya sarı elbisesini giydi, göğüs dekoltesi Instagram'a damga vurdu!
Hazal Kaya sarı elbisesini giydi, göğüs dekoltesi Instagram'a damga vurdu!
- 11.09.2022 - 10:02
Uzun süren birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.
Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.
Bir konser çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sorularını yanıtlamış ve bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
Kız bebek beklediğini müjdeleyen güzel oyuncu, son paylaşımı ile hayranlarına bir sürpriz daha yapmıştı.
Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya doğacak bebeklerine verdikleri ismi açıkladı.
Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımına "Nası ilk ben duyuramadım ama? Sürpriz yumurta yükleniyooo! Leyla geliyor" notunu düştü.
Sarılar içinde göz kamaştırdı
Güzel oyuncu son olarak, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katıldı.
Giydiği sarı elbisesiyle takipçilerini büyüleyen Hazal Kaya'nın belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı.