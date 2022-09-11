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Hazal Kaya sarı elbisesini giydi, göğüs dekoltesi Instagram'a damga vurdu!

Hazal Kaya sarı elbisesini giydi, göğüs dekoltesi Instagram'a damga vurdu!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hazal Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde giydiği sarı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.