Hazal Kaya'nın babasını gören muradına erdi! "İnanılmaz dindardır" demişti... Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın annesi sıkça görülürken babası kameralardan daha uzak bir hayat sürüyor. Şimdilerde ikinci kez dede olma heyecanı yaşayan Hazal Kaya'nın babası Serhat Kaya'yı görenler şaşıp kalıyor.

2007 yılındayken Enis Arıkan ile birlikte Genco dizisinde oynayan Kaya, asıl çıkışını Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteri ile yaptı.

Nihal karakteri ile adı kitlelere yayılan Hazal Kaya, akabinde Adını Feriha Koydum dizisinde yer aldı ve ününü ikiye katladı.

Başarılı projelerine peş peşe devam eden ve dijitale de yönelen genç isim, uzun süredir aşk yaşadığı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturdu.

Ali Atay'dan Fikret Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı da kucağına aldı.

Magazin gündeminden düşmeyen Hazal Kaya'nın özel hayatı sevenlerinin radarında.

Bugüne kadar annesiyle pek çok kez görülen Hazal Kaya’nın babası pek tanınmıyordu. Hazal Kaya'nın babası bakın kim çıktı...

Hazal Kaya'nın babası

Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.

Hazal Kaya’nın babası Serhat Kaya'dır. Serhat Kaya'nın mesleği ise avukat. Arabuluculuk ve danışmanlık da yapan Kaya, kızı ve torunları ile kameralardan uzak vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Hazal Kaya geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda babasıyla ilgili şu ifadelere yer vermiştir: