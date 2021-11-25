Hazal Kaya katıldığı bir Youtube programında, özel hayatına ilişkin açıklamalar yaptı. Birbirinden ilginç batıl inançları olduğunu söyleyen Kaya, kıskanç biri olduğunu açıkladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Misafir dizisinde boy gösteren Hazal Kaya, İbrahim Selim'in programına katıldı.

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra hızlı bir şekilde setlere dönen Kaya, Misafir'de Buğra Gülsoy ve Mehmet Ozan Dolunay ile birlikte yer alıyor.

Selim'in programında dizilerden ve özel hayatından bahseden Kaya, bazı ilginç batıl inançları olduğunu söyledi.

Hazal Kaya ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "sirkeli suyla yıkandığına" dair bazı haberler çıkmıştı.

Oyuncu bu haberlerin doğru olduğunu söylerken, batıl inançlarının sadece bununla sınırlı olmadığını belirtti.

Kıskanç olduğunu belirten Kaya, özellikle kız arkadaşlarını başkalarından kıskandığını söyledi.

HAZAL KAYA VE BATIL İNANÇLARI

Hazal Kaya, İbrahim Selim'in, "En batıl inancın ne?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi;

Oooo. En batıl benim o kadar çok var ki. Ya en son yine ısıtıp servis etmişler. Sinir oldum. Hazal Kaya sirkeyle yıkanıyormuş nazara karşı falan diye.

Bir zaman söyledim ben böyle bir şey. "Batılım çoktur, sirkeyle yıkanırım" diye. Böyle dedi diye üç gün önce yine haber olmuş.

Benim batılım çok. Yani yakabildiğim her şeyi yakarım, nazara karşı. Sirkeyle yıkanırım. Sirkeyi içerim. Taş ovarım. Uykuya iyi gelir, yastığımın altına koyarım."

Hazal Kaya'nın birbirinden ilginç batıl inançları ve 'Yok artık' dedirten kıskançlığı VİDEO





HAZAL KAYA'NIN KISKANÇLIK SEVİYESİ

İbrahim Selim'in "1 ile 10 arasında kıskançlığına bir puan verir misin?" sorusuna cevap veren Kaya, "Veririm. Ya benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Puanı vermeden açıklama ihtiyacı hissettim.

Ben arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Uyuz olurum yani biriyle yanak yanağa fotoğraflardan. Yani ne alaka? Ne türlü bir samimiyetiniz var? Yersiz samimiyete çok sinirim bozulur.

Yani ne oldu şimdi? Çok mu sevdiniz birbirinizi? Ne oldu? gibi bir şey yaşıyorum. Zaman zaman çok kıskancım. Zaman zaman "Bu niye böyle duruyor?" diyeceğiniz kadar serinkanlıyım. 5 veririm o yüzden." dedi.

O sırada stüdyoda yer alan Selin Şekerci ise "Yalan" diye bağırdı ve 10 demesi gerektiğini söyledi.