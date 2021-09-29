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- Hazal Kaya'nın hastalığı nedir? 'Arada intihar ediyorum' sözleriyle açıkladı
Hazal Kaya'nın hastalığı nedir? 'Arada intihar ediyorum' sözleriyle açıkladı
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 16:37
- Güncelleme : 29.09.2021 - 16:39
Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, dünyaya getirdiği oğluna ise Fikret Ali adını verdi.
Oğlu ile ilgilendiği için bir süre ekranlardan uzak kalan Kaya, FOX'un yeni dizilerinden birinde boy göstermeye hazırlanıyor.
Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaşmaya hazırlanan Kaya, rolü gereği rengini değiştirdiği saçları ile dikkati çekiyor.
Başarısı ve güzelliği ile konuşulan oyuncu, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in programına konuk oldu.
Amel Defteri ve Instagram Sorgusu bölümlerinde hayatına dair açıklamalar yapan Kaya, eşi ve hastalığına değindi.
Bunun akabinde, "Hazal Kaya'nın hastalığı nedir?" soruları gündeme getirilerek, araştırılmaya başlandı.
Peki, Hazal Kaya'nın hastalığı nedir? İşte Hazal Kaya'nın o açıklaması...
HAZAL KAYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?
Hazal Kaya, katıldığı programda şeker hastası olduğunu söyledi. Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde."
ŞEKER HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Şeker hastalığı; Vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.
- Ağız kuruluğu
- Sık idrara çıkma
- Sık su içme
- İştah artışı
- Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
- Kilo değişiklikleri
- Açlığa tahammülsüzlük
- Cinsel fonksiyon bozukluğu
- Görme bozuklukları
- Dalgınlık
- Ciltte kapanmayan yaralar
- Derin solunum
- Kuru ve kaşıntılı cilt
- Sık enfeksiyon gelişmesi
- Yorgunluk ve halsizlik
Şeker hastalığının 2 farklı türü vardır ve bu nedenle tedavileri değişiklik göstermektedir. En iyi sonucu almak ve doğrusunu öğrenmek için bir doktora başvurulması gerekmektedir.