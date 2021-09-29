Hazal Kaya'nın hastalığı nedir? 'Arada intihar ediyorum' sözleriyle açıkladı

Hazal Kaya katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. Hayatına ve eşi Ali Atay'a dair itiraflarda bulunan Kaya, bir hastalığı olduğunu söyledi. Peki, Hazal Kaya'nın hastalığı nedir?

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, dünyaya getirdiği oğluna ise Fikret Ali adını verdi.

Oğlu ile ilgilendiği için bir süre ekranlardan uzak kalan Kaya, FOX'un yeni dizilerinden birinde boy göstermeye hazırlanıyor.

Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaşmaya hazırlanan Kaya, rolü gereği rengini değiştirdiği saçları ile dikkati çekiyor.

Başarısı ve güzelliği ile konuşulan oyuncu, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in programına konuk oldu.

Amel Defteri ve Instagram Sorgusu bölümlerinde hayatına dair açıklamalar yapan Kaya, eşi ve hastalığına değindi.

Bunun akabinde, "Hazal Kaya'nın hastalığı nedir?" soruları gündeme getirilerek, araştırılmaya başlandı.

Peki, Hazal Kaya'nın hastalığı nedir? İşte Hazal Kaya'nın o açıklaması...

HAZAL KAYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Hazal Kaya, katıldığı programda şeker hastası olduğunu söyledi. Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde."

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığı; Vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.

Ağız kuruluğu

Sık idrara çıkma

Sık su içme

İştah artışı

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Kilo değişiklikleri

Açlığa tahammülsüzlük

Cinsel fonksiyon bozukluğu

Görme bozuklukları

Dalgınlık

Ciltte kapanmayan yaralar

Derin solunum

Kuru ve kaşıntılı cilt

Sık enfeksiyon gelişmesi

Yorgunluk ve halsizlik

Şeker hastalığının 2 farklı türü vardır ve bu nedenle tedavileri değişiklik göstermektedir. En iyi sonucu almak ve doğrusunu öğrenmek için bir doktora başvurulması gerekmektedir.