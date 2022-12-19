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    Hazal Subaşı cesur dekoltesini aynaya yansıttı, sosyal medya yıkıldı! 'Yangın yeri buralar sayende'

    Güzel oyuncu Hazal Subaşı'nın mor elbisesi ile verdiği poz takipçileri tarafından beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 15:54
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    Hazal Subaşı cesur dekoltesini aynaya yansıttı, sosyal medya yıkıldı! 'Yangın yeri buralar sayende'

    Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa dizisiyle gündemde olan Hazal Subaşı, aynı zamanda Kasaba Doktoru dizisiyle de seyirci karşısına çıkıyor.

    Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olarak tanınan Hazal Subaşı, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de konuşuluyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

    Minisiyle ayna karşısında

    Hayatından kareler paylaşan Hazal Subaşı'nın iddialı pozları dikkat çekti.

    Hazal Subaşı mor mini elbisesiyle ayna karşısına geçti, o anı ölümsüzleştirdi.

    Mini elbisesiyle fiziğini gözler önüne seren Subaşı, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

    Subaşı'ya takipçilerinde  alev emojisi ve binlerce yorum geldi.

    Hazal Subaşı cesur dekoltesini aynaya yansıttı, sosyal medya yıkıldı! Yangın yeri buralar sayende #1


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