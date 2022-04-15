Hazal Subaşı dekolteli ve mini etekli pozlarıyla akılları baştan aldı! 'Aman Rabbim bu nasıl güzellik'

Hazal Subaşı dekolteli ve mini etekli pozlarıyla akılları baştan aldı! 'Aman Rabbim bu nasıl güzellik'

Kasaba Doktoru dizisinde Leyla karakterine hayat veren Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından dekolteli ve mini etekli pozunu paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Subaşı'nın paylaşımı, büyük ilgi gördü.

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan ve üçüncü seçilen Hazal Subaşı, oyuncu olmaya karar verdi ve bu yönde eğitimler aldı.

Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olan Subaşı, Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka gibi dizilerde boy gösterdi.

2018 yılında Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü alan Subaşı, Çukur dizisinde hayat verdiği Nehir karakteri ile adını duyurdu.

Bir süre herhangi bir projde yer almayan tescilli güzel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara döndü.

Başrolünü Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever ile paylaştığı dizide Doktor Leyla karakterine hayat veren oyuncu, oyunculuğu ile beğeni topluyor.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan 26 yaşındaki oyuncu, cesur ve iddiaları paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Dekolteli ve mini etekli pozuyla mest etti

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hazal Subaşı, göğüs dekolteli ve mini etekli pozunu ''Yaz geliiyor'' notuyla paylaştı.

Dövmeleriyle dikkati çeken Subaşı'nın iddialı paylaşımı, takipçileri tarafından bepeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, genç oyuncuya ''Papatyam çiçek gibisin'', ''Harika görünüyorsun'', ''Yaktın bizi Leyla'', ''Aman Rabbim bu nasıl güzellik'' gibi yorumlar yaptı.