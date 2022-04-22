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    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! 'Gözümüze soksaydın'

    Kasaba Doktoru'nun Doktor Leyla'sı Hazal Subaşı, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Cesur pozlar veren Subaşı'nın dövmesi ise dekolteli pozuyla gözler önüne serildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 13:03
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    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! 'Gözümüze soksaydın'

    3 doktorun hayatlarının kesişmesiyle birlikte öykülerini anlatan dizi Kasaba Doktoru, ekran macerasına devam ediyor.

    ARC Yapım imzalı dizinin başrol oyuncularından Hazal Subaşı, idealist doktor Leyla Erpek'e hayat veriyor.

    Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuk eğitimleri alarak kariyer rotasını oluşturdu.

    Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu.

    Setlere ara vermeyen Hazal Subaşı; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrolünü paylaştığı Çukur dizisinde Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

    Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimler arasında yerini aldı..

    1996 da İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, cesur ve iddiaları pozlarını 1 milyon civarındaki takipçisinin beğenisine sunuyor.

    Hazal Subaşı'dan cesur pozlar

    Hazal Subaşı'nın Instagram hesabını inceleyen takipçileri, gördüğü kareler karşısında büyüleniyor.

    Saten büstiyeri ile dövmesini açıkta bırakan dekolteli pozlar veren Subaşı,sevenlerini mest etti.

    Subaşı'nın göğsündeki dövmesinde Fransızca olarak, “Doğru kararlar ver, mutlu yaşa” yazıyor.

    İşte Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı'nın paylaşımı...

    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! Gözümüze soksaydın #1

    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! Gözümüze soksaydın #2

    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! Gözümüze soksaydın #3

    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! Gözümüze soksaydın #4

    Hazal Subaşı dövmesini açıkta bırakan büstiyerli pozlarıyla nefes kesti! Gözümüze soksaydın #5


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