Hazal Subaşı göğsünü süsleyen dövmesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Yandık güzelim'

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı, dekolteli paylaşımıyla beğeni topladı. Subaşı'nın göğsündeki dövmesi de dikkat çekti.

Güzel oyuncu Hazal Subaşı, her karesiyle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu. Ardından rol aldığı Çukur dizisindeki Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Dövmeli güzellik

1996 İzmir doğumlu olan Hazal Subaşı, straplez bluzuyla poz verdi. Göğüs dekoltesiyle mest eden Subaşı'nın dövmesini gören gözünü alamadı.

Güzel oyuncunun göğsündeki dövmede Fransızca olarak, “Doğru kararlar ver, mutlu yaşa” şeklinde bir yazı bulunuyor.

1 milyon takipçili hesabından dekolteyi arşa çıkaran Hazal Subaşı'na beğeniler yağmur gibi yağdı.