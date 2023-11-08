Hazal Subaşı göğüs dekoltesiyle Instagram’ı salladı geçti! "Şaheser mübarek" Şimdilerde Dilek Taşı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hazal Subaşı, bu kez çok iddialı. Derin göğüs dekoltesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o cesur pozlar…

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı’nda Figen karakterine hayat veren Hazal Subaşı, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

27 yaşındaki ünlü oyuncu, Dilek Taşı’nın yanı sıra; Adını Sen Koy, Çukur, Halka, Kasaba Doktoru gibi birçok dizide de rol aldı.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Ünlü oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Göğüs dekoltesine yorum yağdı

Güzelliğiyle adeta parmak ısırtan Hazal Subaşı, bu kez iddialı bir pozla gündemde. Derin dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte o kare...

Ünlü oyuncunun bu karesine takipçileri akın etti. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru geldi.