Hazal Subaşı ile görüşülüyordu! Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'taki partneri Nesrin Cavadzade oldu

Hazal Subaşı ile görüşülüyordu! Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'taki partneri Nesrin Cavadzade oldu

Yasak Elma’dan ayrılığıyla ses getiren Nesrin Cavadzade, sezona hızlı bir giriş yaparak Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'a katıldı. Cevadzade'nin dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un cast çalışmaları devam ediyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisi, özellikle Çukur hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Aytaç Uşun, Nursel Köse, Civan Canova, Aslıhan Malbora ve Burak Altay'ın yerl aldığı diziye, son olarak Yasak Elma dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade dahil oldu.

Nesrin Cavadzade'nin, birbiriyle bağlantılı 3 kişinin çarpıcı hikayesi üzerine kurulu olan ve yeni sezonda ekranlarda olması planlanan dizide hangi rolü canlandıracağı merak ediliyordu.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN PARTNERİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 39 yaşındaki oyuncunun daha önce Hazal Subaşı'nın adının geçtiği mafya babasının kızı Bahar rolüne hayat vereceği öğrenildi. Böylece Uraz Kaygılaroğlu'nun dizideki yeni partneri Nesrin Cavadzade oldu.

Çekimleri ay sonuna doğru başlayacak olan dizide Kartal karakterine hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu, Mehmet Akatay'dan roman dansları üzerine eğitim alıyor.