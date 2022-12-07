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    Hazal Subaşı minicik büstiyeri giydi, ipleri beline doladı! Dört bir yandan dekolte...

    Şimdilerde "Sıcak Kafa" dizisindeki performansıyla göz önünde olan oyuncu Hazal Subaşı, dekolteli kareleriyle takipçilerini mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 17:14
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    Hazal Subaşı minicik büstiyeri giydi, ipleri beline doladı! Dört bir yandan dekolte...

    Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

    Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu. Ardından rol aldığı Çukur dizisindeki Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

    Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

    Şimdilerde Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa dizisiyle adından söz ettiren Hazal Subaşı, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

    Dekolte denilince Hazal

    1996 da İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, cesur ve iddiaları pozlarıyla damga vurdu.

    1 milyon takipçili hesabından dekolteyi arşa çıkaran Hazal Subaşı'na beğeniler yağmur gibi yağdı.

    Mini büstiyeriyle kareler yayınlayan ünlü oyuncu, fiziği ile dikkat çekti.

    Hazal Subaşı minicik büstiyeri giydi, ipleri beline doladı! Dört bir yandan dekolte... #1

    Hazal Subaşı minicik büstiyeri giydi, ipleri beline doladı! Dört bir yandan dekolte... #2

    Hazal Subaşı minicik büstiyeri giydi, ipleri beline doladı! Dört bir yandan dekolte... #3

     


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