Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Hazal Subaşı'nın dekolteli karelerine takipçilerinden tepki geldi.

Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuk kariyerine ilerlemeyi seçti.

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu. Ardından rol aldığı Çukur dizisindeki Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa dizisiyle adından söz ettiren Hazal Subaşı, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Dekoltesi olay oldu

1996 yılında İzmir'de doğan Hazal Subaşı, Instagram'a pozlarıyla damga vurdu.

Fiziğini gözler önüne sermekten çekinmeyen Subaşı, cesur karelere imza attı.

1.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya eleştiri yorumları geldi. Bazı takipçileri beğenmeden geçmezken, bazıları ise Ramazan ayını hatırlattı.

İşte o kareler...