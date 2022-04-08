Hazal Subaşı'nın dövmesini gören gözünü alamadı! 'Başka yer mi kalmadı'

Kasaba Doktoru'nun Doktor Leyla'sı Hazal Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlar veren Subaşı'nın dövmesi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.

Şehirden uzakta bulunan bir hastanede 3 doktorun hayatlarının kesişmesiyle birlikte öykülerini anlatan dizi Kasaba Doktoru, ekran macerasına başladı.

ARC Yapım imzalı dizinin başrol oyuncularından Hazal Subaşı, idealist doktor Leyla Erpek'e hayat verecek.

Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuk eğitimleri alarak kariyer rotasını oluşturdu.

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu.

Setlere ara vermeyen Hazal Subaşı; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrolünü paylaştığı Çukur dizisinde Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

1996 da İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, cesur ve iddiaları pozlarını 1 milyon civarındaki takipçisinin beğenisine sunuyor.

Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile bir zamanlar aşk yaşayan Hazal Subaşı, vücudundaki dövmelerle de şaşırtıyor.

Göğsüne dövdürdü

Göğsündeki dövmede Fransızca olarak, “Doğru kararlar ver, mutlu yaşa” şeklinde bir yazı bulunuyor.

Toplam 2 dövmesi olan oyuncunun diğer dövmesinde ise anne ve babasının doğum tarihleri bulunuyor.

İki dövmeyi de 16 yaşında yaptırdığını ifade eden oyuncu, ergenlik zamanlarına denk geldiğini ifade etmişti.