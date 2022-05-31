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    • Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

    Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dantel detaylı transparan elbisesiyle peş peşe poz veren güzel oyuncuya beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 14:49
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    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

    Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay rolüyle ünlenen Hazar Ergüçlü, Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde etti.

    Daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Ahlat Ağacı, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, Netflix yapımı ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da boy gösterdi.

    Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, şu sıralar kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

    Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, zaman zaman özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor.

    Geçtiğimiz hafta sevgilisi Onur Ünlü ile Cihangir sokaklarında dudak dudağa görüntülenmesiyle gündeme oturan Ergüçlü, bu kez cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı.

    Transparan elbisesiyle poz verdi

    Dün akşam gerçekleştirilen ELLE Style Awards 2022 ödül törenine katılan Hazar Ergüçlü, gecede dantel detaylı transparan bir elbise tercih etti.

    Hazar Ergüçlü, geceye katılmadan önce cesur kombiniyle peş peşe verdiği pozları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Kusursuz fiziği ve sade makyajıyla kendisine hayran bırakan Ergüçlü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Sık sık sütyensiz pozları nedeniyle eleştirilen 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #1

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #2

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #3

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #4

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #5

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #6

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #7

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #8

    Hazar Ergüçlü dantelli transparan elbisesiyle bir oturup bir kalktı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı #9


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