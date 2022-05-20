Hazar Ergüçlü sette sütyensiz poz verdi, görenlerin nutku tutuldu! 'Hiç giymeseydin gözüküyor'

Hazar Ergüçlü sette sütyensiz poz verdi, görenlerin nutku tutuldu! 'Hiç giymeseydin gözüküyor'

Bir süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, Bomboş filmi için kamera karşısına geçti. Sette sütyensiz poz veren Ergüçlü, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay karakteri ile adını duyuran Hazar Ergüçlü, Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Ahlat Ağacı, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, Netflix yapımı ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da Zeynep karakterini canlandırdı.

Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde Bomboş filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Sütyensiz poz verdi

Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Hazar Ergüçlü, sette sütyensiz poz verdi.

Cesur karelerini takipçileriyle paylaşan Hazar Ergüçlü'nün paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

30 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları, Twitter'da da gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme iltifat dolu yorumlar yaparken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.

Hazar Ergüçlü'ye ''Hiç giymeseydin gözüküyor'', ''Olay amacını aştı'', ''Helal olsun'', ''Keşke açmasaymış'', ''Cesaretine hayran kaldım'' gibi yorumlar yapıldı.