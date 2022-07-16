Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden Kıbrıs'a vurgun! Tam 200 bin lira...

Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden Kıbrıs'a vurgun! Tam 200 bin lira...

Oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile birlikte Kıbrıs’a giden Onur Ünlü, kumarda 200 bin TL kazandı.

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay karakteri ile adını duyuran Hazar Ergüçlü, Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Birçok dizi ve projelerde yer alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile olan aşkıyla sık sık gündem olmaya başladı.

Mutlu çift, son olarak bir kumar haberiyle sosyal medyanın diline düştü.

Ergüçlü’nün Kıbrıs’ta yaşayan ailesini ziyaret eden çift, bir otelde sahneye çıkan Ziynet Sali’yi dinlemeye gitti.

Ergüçlü, Sali’yi dinlerken Onur Ünlü otelin kumarhanesinde kumar oynadı.

‘Jackpot’ yaparak, oyunun tüm kazancı olan 200 bin TL’yi kazanan Ünlü, sevinçten çığlık attı.

Hızlıca yerinden kalkan yönetmen, koşar adımlarla kasaya gidip parasını aldı.

Bu haber ise magazin gündeminde bomba gibi patladı.