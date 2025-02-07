Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'e konuk oluyor

Haber Merkezi

Gündemdeki önemli ekonomi başlıkları, enflasyon ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi konulara dair merak edilen sorular, tv100'de yayınlanacak "Özel Röportaj" programında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanacak.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR NE ZAMAN HİSSEDİLECEK

Programda, atılan adımların etkilerinin ne zaman hissedileceği, küresel ekonomideki gelişmeler ve ticaret savaşlarının olup olmadığı gibi sorulara da cevap verilecek.

Erdoğan Aktaş ve Cansu Canan Özgen'in soracağı soruları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevaplandıracak.

"Özel Röportaj" yarın saat 20:30'da tv100'de yayınlanacak.