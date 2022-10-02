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    HBO Max Türkiye'de yayın hayatına ne zaman başlıyor? Fiyatı ne kadar olacak?

    HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.Peki HBO Max yayın hayatına ne zaman başlayacak?
    • 02.10.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:59
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    HBO Max Türkiye'de yayın hayatına ne zaman başlıyor? Fiyatı ne kadar olacak?

    Türkiye'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan HBO Max RTÜK'ten yayın için gerekli lisansı almayı başardı.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizin yasalarına uyan,toplumsal değerlerimize saygı gösteren her kuruluşa desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır.Lisansı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Bu haberin ardından sosyal medyada kullanıcılar haberi büyük bir mutlulukla karşılarken HBO Max'ın yayın hayatına ne zaman başlayacağı merak uyandırdı.

    HBO Max bünyesinde başta Game of Thrones olmak üzere bürçok iddialı yapımı barındırıyor.Peki HBO Max yayın hayatına ne zaman başlayacak?

    HBO Max Türkiye de yayın hayatına ne zaman başlıyor? Fiyatı ne kadar olacak? #1

    HBO Max yayın hayatına ne zaman başlıyor?

    HBO Max‘ın ülkemizde yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.Fakat HBO Max'ın RTÜK’ten 10 yıllık lisans almasının ardından kısa sürede yayın hayatına başlaması bekleniyor.

    Merak edilen bir diğer konu ise HBO Max'ın ücretlerinin ne kadar olacağı konusu idi.Henüz HBO Max'ın Türkiye ücretleri belli olmadı.Açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir..


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