Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları

Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren komedi türündeki Hedefim Sensin filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ve oyuncuları..

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, senaryasonu Ata Demirer'in kaleme aldığı Hedefim Sensin filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'un yer aldığı Hedefim Sensin filmi, yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi.

Filmi yayın akışında görenler, Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları...

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden hikayede, Ata Demirer bu sefer Zekeriya adında bir çiğ köfteciyi oynuyor.

HEDEFİM SENSİN KONUSU

Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir.

Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'un paylaştığı Hedefim Sensin’in oyuncu kadrosunda; Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane ve Ayten Uncuoğlu da yer alıyor.