Hekimoğlu final mi yapıyor, ne zaman? Kanal D'den Hekimoğlu için flaş karar..

Hekimoğlu final mi yapıyor, ne zaman? Kanal D'den Hekimoğlu için flaş karar..

Kanal D ekranlarında yayımlanan Hekimoğlu dizisi final iddiaları ile izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Hekimoğlu ne zaman final yapacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisi, final iddilarıyla gündemdekini yerini koruyor.

Yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandırması beklenirken son bölümlerde Ateş'in ekibinin dağılması ve başrol oyuncuların peş peşe diziye veda etmesi iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yayımlanan 50. bölümde Mehmet Ali'nin sürpriz dönüşü izleyenleri şoke etmişti.

Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri, "Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca dizinin dijital platforma geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu.

Peki, Hekimoğlu final mi yapıyor, ne zaman? İşte Hekimoğlu dizisinin final tarihi...

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

17 Aralık 2019 tarihinde ekran macerasına başlayan Hekimoğlu dizisi, mayıs sonunda final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmiş ancak final iddialarına yönelik oyunculardan ya da kanaldan bir açıklama yapılmamıştı.

Kanal D yönetimi, başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizi ile ilgili kararını verdi.

Kanal D yönetiminin aldığı karar göre, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mehmet Köse'nin üstlendiği Hekimoğlu dizisi, 25 Mayıs Salı günü 51. bölümüyle final yapacak ve dijital platformda devam etmeyecek.

HEKİMOĞLU 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.