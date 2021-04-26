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    Hekimoğlu Zeynep diziden ayrıldı mı? Damla Colbay'dan flaş karar

    Final yapmaya hazırlanan Hekimoğlu dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Zeynep karakterini canlandıran Damla Colbay'dan seyircileri üzen bir karar geldi. Peki Hekimoğlu Zeynep diziden ayrıldı mı?
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 16:21
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    Hekimoğlu Zeynep diziden ayrıldı mı? Damla Colbay'dan flaş karar

    Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay, gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

    Finale yaklaşan dizinin Memo'lisi Kaan Yıldırım paylaştığı storyde Damla Colbay'a sette elveda pastası kesildiğini gösterdi ve "Yolun açık olsun" diye yazdı.

    Bunun üzerine seyirciler Hekimoğlu Zeynep karakteri ayrıldı mı? Damla Colbay diziden ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı.

    İşte Hekimoğlu'nda son gelişmeler..

    HEKİMOĞLU ZEYNEP (DAMLA COLBAY) DİZİDEN AYRILDI MI?

    Hekimoğlu dizisinin bitmesine beş bölüm kala dizide ‘Zeynep Can’ karakterine hayat veren oyuncu Damla Colbay diziye veda etti.

    Damla Colbay'ın rol arkadaşlarına ve set çalışanlarına veda ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

    Hekimoğlu Zeynep diziden ayrıldı mı? Damla Colbay dan flaş karar #1

    DAMLA COLBAY KİMDİR

    Damla Colbay 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğdu. Türk oyuncu.

    Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı.

    2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

    Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

    Hekimoğlu Zeynep diziden ayrıldı mı? Damla Colbay dan flaş karar #2

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