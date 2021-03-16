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- Hekimoğlu'na konuk olan Başak Daşman kimdir? Başak Daşman kaç yaşında, nereli?
Hekimoğlu'na konuk olan Başak Daşman kimdir? Başak Daşman kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 17:11
Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu'na Başak Daşman konuk olacak.
Dizide dünyaca ünlü ve hamile bir fotoğraf sanatçısını canlandıracak olan Daşman rolüyle izleyenlerin beğenisini kazanacak.
Peki, Başak Daşman kimdir, kaç yaşında? Hekimoğlu'na konuk olan Başak Daşman nereli? İşte, Başak Daşman'ın hayatı ve biyografisi..
BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?
10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Başak Daşman, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tammalamıştır.
1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcu olan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi ile yaşayan Başak Daşman, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Albayrak ile bir süre evli kalmıştır.
Rüzgarın Kalbi, Kara Ekmek, İntikam, Doktorlar, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi, Payitaht Abdülhamid gibi bir çok projede yer almıştır.
BAŞAK DAŞMAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2018 – Payitaht Abdülhamid (Şivenaz) (TV Dizisi)
- 2017 – Yüz Yüze (Emel) (TV Dizisi)
- 2016 Rüzgarın Kalbi (Ayla) (TV Dizisi)
- 2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Ümmiye) (Sinema Filmi)
- 2015 – Yav He He (Sinema Filmi)
- 2015 – Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)
- 2015 – Son Takla (Zeynep) (TV Filmi)
- 2015 – Kara Ekmek (Hale) (TV Dizisi)
- 2014 – Çiçek (Sedef) (TV Dizisi)
- 2014 – Oflu Hoca'nın Şifresi (Ümmiye) (Sinema Filmi)
- 2014 – Dün Bugün Yarın (Kısa Film)
- 2013 – İntikam (Derin Çelik) (TV Dizisi)
- 2012 – Son (Ayşe) (TV Dizisi)
- 2011 – Gün Akşam Oldu (Dilek) (TV Dizisi)
- 2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)
- 2011 – Alala (Deli Abla) (Kısa Film)
- 2010 – Son İstasyon (Esra) (Sinema Filmi)
- 2009 – Bahar Dalları (Seda) (TV Dizisi)
- 2008 – İş Arıyoruz (Banu) (Sinema Filmi)
- 2008 – Benimle Oynarmısın (Tv Programı)
- 2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Filiz Demir) (TV Dizisi)
- 2006 – Pertev Bey'in Üç Kızı (Berrin) (TV Dizisi)
- 2006 – Doktorlar (Günay) (TV Dizisi)
- 2005 – Yanık Koza (Makbule) (TV Dizisi)
- 2005 – Ahududu (Ahu) (TV Dizisi)
- 2004 – Çemberimde Gül Oya (Handan ) (TV Dizisi)
- 2004 – Avrupa Yakası (Esin) (TV Dizisi)
- 2002 – Asmalı Konak (Akasya) (TV Dizisi)
- 2001 – Benimle Evlenir misin? (Ceyda) (TV Dizisi)
- 2001 – Bana Şans Dile (Ayşegül) (Sinema Filmi)
- 2000 – Üzgünüm Leyla (Yaren) (TV Dizisi)
- 1999 – Kıvılcım (Selin) (TV Dizisi)
- 1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)