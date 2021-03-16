Hekimoğlu'na konuk olan Başak Daşman kimdir? Başak Daşman kaç yaşında, nereli?

Her Salı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisine bu akşam Başak Daşman konuk oluyor. İzleyiciler, Başak Daşman hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu'na Başak Daşman konuk olacak.

Dizide dünyaca ünlü ve hamile bir fotoğraf sanatçısını canlandıracak olan Daşman rolüyle izleyenlerin beğenisini kazanacak.

Peki, Başak Daşman kimdir, kaç yaşında? Hekimoğlu'na konuk olan Başak Daşman nereli? İşte, Başak Daşman'ın hayatı ve biyografisi..

BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?

10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Başak Daşman, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tammalamıştır.

1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcu olan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi ile yaşayan Başak Daşman, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Albayrak ile bir süre evli kalmıştır.

Rüzgarın Kalbi, Kara Ekmek, İntikam, Doktorlar, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi, Payitaht Abdülhamid gibi bir çok projede yer almıştır.

BAŞAK DAŞMAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER