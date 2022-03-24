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    • Hekimoğlu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak

    Hekimoğlu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak

    Son olarak Hekimoğlu dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 14:14
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    Hekimoğlu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak

    Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün üstlendiği Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

    EMRE KIZILIRMAK ALPARSLAN DİZİSİNE GELİYOR

    Son olarak Hekimoğlu dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Emre Kızılırmak, dizide Gürcü Prens Rati karakterine hayat verecek ve dizinin 19. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

    Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Ivan ve Rati intikam için geldiler!'' ifadelerini kullandı.

    Dizinin 28 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 19. bölüm fragmanında; Prens Liparit'in oğulları Ivan ve Rati, Çağrı Bey'i kaçırdığı öğrenilmişti.

    Hekimoğlu nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak #1

    Hekimoğlu nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak #2

    Hekimoğlu nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ya geliyor! Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak #3


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